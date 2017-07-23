M-1 Challenge 82. Шамилов сразится против Мурриетты

5 августа в Хельсинки на турнире M-1 Challenge 82 чемпион России по MMA среди студентов Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки, 2-0) сразится с Мозесом Мурриеттой (США, 5-0).



Несмотря на то что, профессиональный путь Руслана Шамилова , по большому счету, еще только начинается, то его уж точно нельзя назвать новичком в смешанных единоборствах. Дважды он становился бронзовым призером чемпионата России по MMA, попутно неоднократно выиграв чемпионаты Псковской области и СЗФО, выходил в финал первенства России, а на первом чемпионате нашей страны среди студентов завоевал золотую медаль. Руслан является очень мощным ударником, который прекрасно умеет работать и в партере, а успешный опыт многочисленных турниров под эгидой Союза MMA России делает его крайне опасным оппонентом и очень перспективным спортсменом.



Мозес Мурриетта показал, что называется, «товар лицом» в Сочи на турнире M-1 Challenge 77. Тогда спарринг-партнер Майкла Биспинга устроил кровавую сечу с Андреем Селедцовым, показав на своем оппоненте отличную технику бокса и работы в тайском клинче. Только невероятная стойкость россиянина в том бою довела его до решения судей, которое единогласно было вынесено в пользу американского бойца. Мозес обладает безупречным рекордом как в профессиональном, так и в любительском MMA, а большинство его побед одержано нокаутом.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(До 93 кг), Михаил Заяц (Стрела Promotion), 22-8 - Маркус Вянттинен (Финляндия), 24-6

(До 61,3 кг), Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия), 15-6 - Янне Элонена-Кулмала (Финляндия), 15-5

(До 70,3 кг), Мичел Сильва (Бразилия), 18-6 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-1

(До 56,7 кг), Виталией Бранчук (Украина), 22-6 - Микаэль Силандер (Финляндия), 16-5

(До 77,1 кг), Кит Джонсон (США), 12-3 - Александр Бутенко (Fight Empire), 43-12-3

(До 93 кг), Борис Полежай (Украина), 16-6 - Тони Валтонен (Финляндия), 27-15

(До 56,7 кг), Олег Личковаха (Gusev MMA, Baltic Bears и Сечь PRO), 7-1 - Бин Сон Ле (Швеция), 5-2

(До 84 кг), Мозес Мурриетта (США), 5-0 - Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки), 2-0