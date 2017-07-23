Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 82. Шамилов сразится против Мурриетты

Источник:  Mix FightКомментарии

5 августа в Хельсинки на турнире M-1 Challenge 82 чемпион России по MMA среди студентов Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки, 2-0) сразится с Мозесом Мурриеттой (США, 5-0).

Несмотря на то что, профессиональный путь Руслана Шамилова , по большому счету, еще только начинается, то его уж точно нельзя назвать новичком в смешанных единоборствах. Дважды он становился бронзовым призером чемпионата России по MMA, попутно неоднократно выиграв чемпионаты Псковской области и СЗФО, выходил в финал первенства России, а на первом чемпионате нашей страны среди студентов завоевал золотую медаль. Руслан является очень мощным ударником, который прекрасно умеет работать и в партере, а успешный опыт многочисленных турниров под эгидой Союза MMA России делает его крайне опасным оппонентом и очень перспективным спортсменом.

Мозес Мурриетта показал, что называется, «товар лицом» в Сочи на турнире M-1 Challenge 77. Тогда спарринг-партнер Майкла Биспинга устроил кровавую сечу с Андреем Селедцовым, показав на своем оппоненте отличную технику бокса и работы в тайском клинче. Только невероятная стойкость россиянина в том бою довела его до решения судей, которое единогласно было вынесено в пользу американского бойца. Мозес обладает безупречным рекордом как в профессиональном, так и в любительском MMA, а большинство его побед одержано нокаутом.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Михаил Заяц (Стрела Promotion), 22-8 - Маркус Вянттинен (Финляндия), 24-6
(До 61,3 кг), Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия), 15-6 - Янне Элонена-Кулмала (Финляндия), 15-5
(До 70,3 кг), Мичел Сильва (Бразилия), 18-6 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-1
(До 56,7 кг), Виталией Бранчук (Украина), 22-6 - Микаэль Силандер (Финляндия), 16-5
(До 77,1 кг), Кит Джонсон (США), 12-3 - Александр Бутенко (Fight Empire), 43-12-3
(До 93 кг), Борис Полежай (Украина), 16-6 - Тони Валтонен (Финляндия), 27-15
(До 56,7 кг), Олег Личковаха (Gusev MMA, Baltic Bears и Сечь PRO), 7-1 - Бин Сон Ле (Швеция), 5-2
(До 84 кг), Мозес Мурриетта (США), 5-0 - Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки), 2-0

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уайдман победил Гастелума и другие результаты турнира UFC on FOX 2523 июля состоялся турнир UFC on FOX 25, в главном поединке которого Крис Уайдман победил Келвина Гастелума.Агнаев победил Сильву, Василевский «задушил» Ноланда и другие результаты турнира ACB 6522 июля в Шеффилде (Великобритания) состоялся турнир российской промоутерской компании ACB. «Советский спорт» представляет результаты всех поединков ACB 65.Романов сразится с Кунченко за пояс чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга – во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge.Харитонов победил дос Сантоса необычным болевым приемом (видео)В рамках шоу M-1 Challenge 81 российский тяжеловес Сергей Харитонов победил бразильца Джеронимо дос Сантоса.M-1 Challenge. Кунченко будет защищать титул в бою с Романовым27 октября на турнире M-1 Challenge в Санкт-Петербурге состоится бой за звание чемпиона в полусреднем весе, в котором обладатель пояса Алексей Кунченко сразится с Сергеем Романовым.Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»22 июля в Ингушетии (Таргим) состоится турнир M-1 Challenge 81 «Битва в горах».Шесть россиян выступят на турнире UFC в РоттердамеРоссийский боец легкой весовой категории Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).Деметриус Джонсон сразится против Борга на турнире UFC 215Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон проведет десятую защиту своего пояса 9 сентября на турнире UFC 215.Вячеслав Василевский: Не терпится порадовать поклонников своим выступлениемУчастник турнира АСВ 65, средневес Вячеслав Василевский рассказал о заключительном этапе подготовки к предстоящему бою, своих тренировочных партнерах и «подколе» со стороны Дениса ГольцоваОтец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодноАбдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды»В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках.Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в РоссииБоец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Гафуров проведет реванш с НгуеномРоссиянин Марат Гафуров проведет бой-реванш с австралийцем Мартином Нгуеном.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).Шаматава вернется на ринг 18 августаПопавший в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира боец объявил о дате боя.Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс BellatorРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.Амосов будет отстаивать титул чемпиона Prime Selection против поляка Тоуари18 августа в Краснодаре пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом «Гризли» Тоуари из Польши.
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара
Футбол
Леонид Слуцкий: Победа над командой уровня «Бенфики» станет большим стимулом для игроков «Халл Сити»
Бокс
Майрис Бриедис: Для меня большая честь начать Всемирную суперсерию в родной Риге
Футбол
Жозе Моуринью: Гарантирую, что Де Хеа не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства