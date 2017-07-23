Агнаев победил Сильву, Василевский «задушил» Ноланда и другие результаты турнира ACB 65
22 июля в Шеффилде (Великобритания) состоялся турнир российской промоутерской компании ACB. «Советский спорт» представляет результаты всех поединков ACB 65.
Бой вечера
(93.0) Батраз Агнаев (Россия) победил Тиаго Сильва (Бразилия) ТКО, 3:34, раунд 2
Основной кард
(70.3) Пэт «Bam Bam» Хили (США)
победил Брэндана Логнэйна (Англия)
раздельным решением судей
(83.9) Вячеслав «The Crushin' Russian» Василевский (Россия) победил Уилла «Iron» Ноланда (США) удушающим приемом, 4:56, раунд 1
(70.3) Джошуа «EL REY» Авелес (США) победил Леандро «Buscape» Сильва (Бразилия) единогласным решением судей
(65.8) Алексей «Гладиатор» Полпудников (Россия) победил Дональда Санчеса (США) ТКО, 1:32, раунд 1
(65.8) Эндрю Фишер (Англия) победил Никласа «King In The North» Бекстрёма (Швеция) единогласным решением судей
(77.1) Сэм Боулт (Англия) победил Адама «Boa» Боуссифа (Англия) удушающим приемом, 3:54, раунд 1
(65.8) Майк Гранди (Англия) победил Майкла «The Great White» Тобина (Австралия) удушающим приемом, 4:38, раунд 3
(61.2) Аарон Абы (Англия) победил Сэма «Hurricane» Холлидея (Англия) удушающим приемом, 3:06, раунд 1
(70.3) Антонио Шелдон (Англия) победил Рикардо «Rico» Франко (Англия) удушающим приемом, 4:14, раунд 2
(61.2) Аарон «» Робинсон (Англия) победил Адама «Beast Mode» Кэффри (Ирландия) удушающим приемом, 2:06, раунд 1
(77.1) Лукаш «» Пилч (Польша) победил Джеймса «» Дойла (Англия) КО, 0:09, раунд 1
(70.3) Саймон «» Стадницки (Англия) победил Олли «» Койна (Англия) удушающим приемом, 0:58 , раунд 2