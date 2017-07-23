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Россиянки уступили Японии и завершили свое выступление на «Гран-при»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России проиграла команде Японии в заключительном матче интерконтинентального раунда «Гран-при».

Японские волейболистки оказались сильнее в пяти партиях.

Россиянки заняли итоговое девятое место в турнирной таблице группы 1 с шестью поражениями и завершили свое выступление на турнире.

«Гран-при»

Женщины

Япония – Россия – 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

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