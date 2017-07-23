Янн Мвила: В конце матча с «Зенитом» сказалась усталость и потеря концентрации

Полузащитник «Рубина» Янн Мвила подвел итоги выездного матча против «Зенита» во втором туре РФПЛ (1:2).

- Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.

- Как вам игралось в центре поля с партнерами?

- У нас довольно сыгранная связка с Алексом Сонгом и Магомедом Оздоевым, мы друг друга понимаем. Но, к сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга, - приводит слова Мвила официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Дубль у сине-бело-голубых оформил аргентинец Себастьян Дриусси. Аргентинец забил победный гол в добавленное время. В составе «Рубина» автором гола стал Рифат Жемалетдинов.

Подопечные Роберто Манчини с шестью очками лидируют в РФПЛ, столько же очков - у «Локомотива» и «Краснодара». Казанский клуб потерпел второе поражение в чемпионате и замыкает таблицу вместе с «Амкаром» и «Тосно».

30 июня «Зенит» встретится на «Петровском» с «Тосно». «Рубин» днем ранее примет в Казани тульский «Арсенал».

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