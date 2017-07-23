Янн Мвила: В конце матча с «Зенитом» сказалась усталость и потеря концентрации
Полузащитник «Рубина» Янн Мвила подвел итоги выездного матча против «Зенита» во втором туре РФПЛ (1:2).
- Конечно, все огорчены этим поражением. Неплохо сыграли, особенно в обороне. Весь матч довольно хорошо оборонялись. Первыми забили, но так получилось, во втором тайме пропустили дважды. В конце матча и усталость сказалась, потеря концентрации. Обидный гол в добавленное время. Естественно, все расстроены.
- Как вам игралось в центре поля с партнерами?
- У нас довольно сыгранная связка с Алексом Сонгом и Магомедом Оздоевым, мы друг друга понимаем. Но, к сожалению, второй матч у нас неудачный результат. Будем надеяться, что дальше будет лучше. И мы с партнерами будем еще лучше понимать друг друга, - приводит слова Мвила официальный сайт «Рубина».
Напомним, матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Дубль у сине-бело-голубых оформил аргентинец Себастьян Дриусси. Аргентинец забил победный гол в добавленное время. В составе «Рубина» автором гола стал Рифат Жемалетдинов.
Подопечные Роберто Манчини с шестью очками лидируют в РФПЛ, столько же очков - у «Локомотива» и «Краснодара». Казанский клуб потерпел второе поражение в чемпионате и замыкает таблицу вместе с «Амкаром» и «Тосно».
30 июня «Зенит» встретится на «Петровском» с «Тосно». «Рубин» днем ранее примет в Казани тульский «Арсенал».
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Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция