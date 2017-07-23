Голландки оспаривают победу сборной России на чемпионате мира

Женская сборная Голландии по водному поло подала протест на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В минувшую субботу российские ватерполистки обыграли голландок со счетом 11:10. В третьем периоде главный тренер российской сборной Александр Гайдуков попросил тайм-аут при счете 8:8, когда мячом владели голландки. В таком случае просьба о тайм-ауте от команды без мяча расценивается как нарушение правил.

Арбитры посчитали, что главный тренер россиянок не просил тайм-аут, и не стали наказывать команду.

На данный момент результат игры официально не утвержден.



