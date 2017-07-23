Уайдман победил Гастелума и другие результаты турнира UFC on FOX 25
23 июля состоялся турнир UFC on FOX 25, в главном поединке которого Крис Уайдман победил Келвина Гастелума.
Крис
Уайдман победил Келвина Гастелума
удушающим приемом в третьем раунде.
Даррен Элкинс победил Дэнниса Бермьюдеза раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Патрик Камминс победил Джайана Вилланте раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Джимми Ривера победил Томаса Алмейду единогласным решением судей (29-28, 30-26, 30-27).
Залески дос Сантос победил Лаймана Гуда единогласным решением судей(30-27, 28-29, 30-27).
Эрик Андерс победил Рафаэля Наталя нокаутом в первом раунде.
Алекс Оливейра победил Райана ЛаФлера нокаутом во втором раунде.
Чейс Шерман победил Демиана Грабовски единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).
Джереми Кеннеди победил Кайла Бочиньяка единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Марлон Вера победил Брайана Келлехера болевым приемом в первом раунде.
Джуниор Албини победил Тимоти Джонсона техническим нокаутом в первом раунде.
Шейн Баргос победил Годофредо Пепея единогласным решением судей (30-26, 29-28, 30-26).
Крис Уэйд победил Фрэнки Переза единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28).