Россиянин Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября боем против американца Ледета

28-летний российский тяжеловес ММА Дмитрий Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября в поединке против американца Джастина Ледета.

Этот поединок должен был состояться еще в феврале, но соперник российского бойцы снялся с соревнований.

Напомним, что Дмитрий Сосновский за свою профессиональную карьеру в ММА провел десять поединков и во всех одержал победы (6 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 2 — судейским решением). Россиянин подписал контракт с UFC пару лет назад, но так и не провел в этом промоушене ни одного поединка.

Сосновский тренируется вместе с Алексеем Олейником, который также выступает в сильнейшей лиге мира.

Дмитрий стал широко известен после победы над Александром Емельяненко нокаутом за 103 секунды на турнире Coliseum FC - New History 2. Свой последний поединок Сосновский провел 16 мая 2015 года против Олега Гапченко на турнире OFS и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Джастин Ледет за свою карьеру в ММА одержал восемь побед в восьми встречах (2 — нокаутом, 5 — сабмишеном, 1 — судейским решением). В UFC он провел два поединка, в которых победил Чейза Шермана и Марка Годбира.