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Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило. 

Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Манчестере 5 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал». Он забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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