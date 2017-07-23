Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.
Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет.
Joining on a five-year deal from Real Madrid...— Manchester City (@ManCity) 23 июля 2017 г.
Are you excited about our latest acquisition? #welcomedanilo pic.twitter.com/0MrX93m93u
Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Манчестере 5 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал». Он забил один мяч и сделал три результативные передачи.
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