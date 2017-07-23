Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)

«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.

Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

Joining on a five-year deal from Real Madrid...



Are you excited about our latest acquisition? #welcomedanilo pic.twitter.com/0MrX93m93u — Manchester City (@ManCity) 23 июля 2017 г.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Бразилец будет зарабатывать в Манчестере 5 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал». Он забил один мяч и сделал три результативные передачи.

