Ковальчук похвастался пойманной акулой (фото)

Форвард питерского СКА Илья Ковальчук опубликовал фотографию пойманной им акулы.

«Люблю рыбалку», — подписал фотографию хоккеист.

🎣🎣🎣... люблю рыбалку Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Июл 21 2017 в 10:54 PDT

Напомним, 34-летний нападающий этим летом подписал со СКА контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».

Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.