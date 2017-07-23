Ковальчук похвастался пойманной акулой (фото)
Источник: InstagramКомментарии
Форвард питерского СКА Илья Ковальчук опубликовал фотографию пойманной им акулы.
Напомним, 34-летний нападающий этим летом подписал со СКА контракт сроком на один год. Прежнее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля. Сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ, где его правами владеет «Нью-Джерси».
Форвард играет за армейцев с 2013 года. Также Ковальчук выступал за СКА во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013. В составе петербургского клуба нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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