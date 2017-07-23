В последних пяти матчах с «Уфой» «Спартак» одержал только одну победу

Сегодня в матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Начало встречи – в 15.00 (мск).

Отметим, что «Уфа» – неудобный соперник для «Спартака». На счету красно-белых только две победы в шести матчах при трех поражениях, а разница мячей – 9:10. В матче второго круга прошлого сезона спартаковцы обыграли «Уфу» в гостях – 3:1. Но до этого не могли выиграть в четырех матчах кряду – три поражения и одна ничья.

Напомним, в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2, а «Уфа» обыграла «Тосно» – 1:0.