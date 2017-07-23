«Ростов» - «Ахмат»: На матче ожидается 11500 зрителей
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 2-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» не вызвал большого интереса в южном городе.
Ожидается, что на матче будет присутствовать около 11500 зрителей.
Самый дешевый билет на игру стоит 200 рублей.
Напомним, что стадион «Олимп-2» вмещает 15840 зрителей.
Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется в 20:00.
Матч
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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