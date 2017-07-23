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«Ростов» - «Ахмат»: На матче ожидается 11500 зрителей

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 2-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» не вызвал большого интереса в южном городе.

Ожидается, что на матче будет присутствовать около 11500 зрителей.

Самый дешевый билет на игру стоит 200 рублей.

Напомним, что стадион «Олимп-2» вмещает 15840 зрителей.

Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется в 20:00.

Матч

Ростов - Ахмат

Место и дата

23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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