Рокхолд свой следующий бой в UFC проведет против Бранча
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 116, который состоится в Питтсбурге 16 сентября.
Его соперником станет Дэвид Бранч. Эта схватка станет главным событием бойцовского шоу.
Напомним, что Рокхолд свой последний бой провел в июне прошлого года, проиграв титул чемпиона UFC Майклу Биспингу.
Бранч в мае этого года на турнире UFC 211 решением судей победил Кшиштофа Йотко.
Также добавим, что на турнире состоится поединок с участием россиянина Дмитрия Сосновского.
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