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Рокхолд свой следующий бой в UFC проведет против Бранча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 116, который состоится в Питтсбурге 16 сентября.

Его соперником станет Дэвид Бранч. Эта схватка станет главным событием бойцовского шоу.

Напомним, что Рокхолд свой последний бой провел в июне прошлого года, проиграв титул чемпиона UFC Майклу Биспингу.

Бранч в мае этого года на турнире UFC 211 решением судей победил Кшиштофа Йотко.

Также добавим, что на турнире состоится поединок с участием россиянина Дмитрия Сосновского.

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