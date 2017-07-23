Ефимова – в полуфинале чемпионата мира в комплексном плавании на 200 м
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал в непрофильной для себя дистанции 200 метров комплексом.
Она показала 13-й результат – 2.12,41. Ее соотечественница Виктория Андреева стала лишь 17-й и не смогла пробиться в полуфинал соревнований.
Лучшее время в отборе показала венгерка Катинка Хоссу – 2.07,49.
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