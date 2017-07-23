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Александр Гайдуков: Голландки подали протест, но мы взяли совершенно правомерный таймаут

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков прокомментировал скандальную ситуацию на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

- Они подали протест, но мы взяли совершенно правомерный таймаут на нашей атаке, там был момент когда судья замешкался с подачей сигнала и мяч ушел на сторону соперника.

Но тайм-аут правомерный. Вся эта ситуация - нонсенс. Никогда такого на высоком международном уровне не было, чтобы кто-то доигрывал матч заново. Сидим, ждем решения, - рассказал Гайдуков.

Ранее сообщалось, что женская сборная Голландии по водному поло подала протест на победу сборной России (11:10) в матче 1/8 финала чемпионата мира.


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