Данило: Были различные варианты, но я хотел играть у Гвардиолы

Защитник Данило прокомментировал свой переход из «Реала» в «Манчестер Сити».

- Я очень рад возможности перейти в «Манчестер Сити». Некоторые клубы очень хотели меня купить, но я всегда хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Как только я услышал об интересе с его стороны, то сразу понял, что хочу стать именно игроком «Сити». Мне не терпится приступить к работе, с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде, - заявил Данило.

Напомним, сегодня Данило подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

