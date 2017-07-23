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«Динамо» может арендовать полузащитника «Зенита» Цаллагова

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что клуб заинтересован в аренде полузащитника «Зенита» Евгения Кречетова.

- У «Динамо» есть интерес к Цаллагову, на данный момент ведутся переговоры. Трансфер еще не оформлен, думаю, что на следующей неделе сможем договориться и объявить о переходе, - рассказал сказал Кречетов ТАСС.

В прошлом сезоне Цаллагов провел 19 игр в чемпионате и Кубке России за самарские «Крылья Советов», в которых отдал три голевые передачи. Позже полузащитник перешел в «Зенит», за который сыграл в восьми матчах Российской футбольной премьер-лиги, отметившись одной результативной передачей.

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