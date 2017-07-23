Вандерсон Масиэл: Переход в «Краснодар» считаю для себя шагом вперед

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл рассказал о своем переходе из австрийского «Зальцбурга».

- Разговоры об интересе ко мне со стороны других европейских клубов ходили на протяжении всего сезона, но конкретное предложение поступило только от «Краснодара». Я согласился практически сразу же, потому что переход в российскую лигу считаю для себя шагом вперед, - цитирует Вандерсона Масиэла сайт «Краснодара».

Напомним, что в июне «Краснодар» заключил контракт с Вандерсоном до 2022 года.