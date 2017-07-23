Патрик Кейн: Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован обменом Панарина

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн рассказал о реакции на обмен экс-одноклубника Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

- Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован, когда все это произошло. Артемий - отличный парень, человек, с которым я отлично общался за пределами площадки и взаимодействовал на льду. С ним было классно играть в каждом матче. Конечно же, я буду по нему скучать, - приводит слова Кейна Chicago Sun-Times.

Напомним, 23 июня в результате обмена Панарин вместе с еще одним форвардом Тайлером Моттом перешел в «Коламбус», а игроками «Чикаго» стали вратарь Антон Форсберг и нападающий Брэндон Саад. Последний уже играл за «Блэкхокс» с 2011 по 2015 год.

Российский хоккеист провел в «Чикаго» два сезона. За это время он сыграл в НХЛ 162 матча и набрал 150 (61+89) очков. В Кубке Стэнли на счету 25-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 играх.