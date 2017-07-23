Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Патрик Кейн: Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован обменом Панарина

Источник:  Chikago Sun-TimesКомментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн рассказал о реакции на обмен экс-одноклубника Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

- Я бы солгал, если бы сказал, что не был разочарован, когда все это произошло. Артемий - отличный парень, человек, с которым я отлично общался за пределами площадки и взаимодействовал на льду. С ним было классно играть в каждом матче. Конечно же, я буду по нему скучать, - приводит слова Кейна Chicago Sun-Times.

Напомним, 23 июня в результате обмена Панарин вместе с еще одним форвардом Тайлером Моттом перешел в «Коламбус», а игроками «Чикаго» стали вратарь Антон Форсберг и нападающий Брэндон Саад. Последний уже играл за «Блэкхокс» с 2011 по 2015 год.

Российский хоккеист провел в «Чикаго» два сезона. За это время он сыграл в НХЛ 162 матча и набрал 150 (61+89) очков. В Кубке Стэнли на счету 25-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 играх. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Голкипер «Ванкувера» переоделся в Спайдермена на день рождения сынаГолкипер «Ванкувера» Андерс Нильссон сделал сюрприз на день рождения своего сына.Михаил Воробьев: В лагере «Филадельфии» я могу стать лучшеРоссийский нападающий Михаил Воробьев, подписавший контракт новичка с «Филадельфией», рассказал о своих тренировках в лагере развития клуба НХЛ.Тейлор Холл: Приход в «Дэвилз» Хишира, Бойла и Юханссона заставляет верить в лучшееНападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился ожиданиями от следующего сезона.Рэй Шеро: Будет хорошо, если Ковальчук приедет в НХЛ. Но в «Нью-Джерси» его не будетГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона.Михаил Сергачев: Удивительно, что я нужен «Тампе» больше, чем «Монреалю»Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметил, что намерен много работать на тренировках летом, чтобы пробиться в состав команды.Ковальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаКовальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI векаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о наполеоновских планах форварда Ильи Ковальчука. И не видит причин – почему бы им не сбыться?Илья Ковальчук: В следующем году хочу вернуться в НХЛ. Есть еще несбывшиеся мечты, которые остались тамРоссийский нападающий Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее, отметив, что собирается вернуться в НХЛ.Евгений Малкин: Зимой поговорю с Марио Лемье, чтобы отпустил меня на ОлимпиадуЕвгений Малкин: Зимой поговорю с Марио Лемье, чтобы отпустил меня на ОлимпиадуУже двукратный обладатель «Харламов Трофи» Евгений Малкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».Евгений Малкин: Я повезу Кубок Стэнли не в Магнитогорск, а в МосквуФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший обладателем «Харламов Трофи», дал интервью «Советскому спорту».Кубок Стэнли будет выставлен 27 июля в МосквеКак стало известно обозревателю «Советского спорта», российские болельщики получат доступ к Кубку Стэнли на мероприятии в Москве.Великая комбинация: как Сидни Кросби монетизировал образ скромникаВеликая комбинация: как Сидни Кросби монетизировал образ скромникаИстория о том, как сдержанность и аккуратность при выборе партнеров смогли окупиться и превратить хоккеиста в поп-идола.Ягр может продолжить карьеру в «Оттаве»Чешский нападающий Яромир Ягр может продолжить карьеру в «Оттаве». Об этом в своем твиттере написал чешский журналист Зденек Янда.Николай Белов подписал контракт с «Флоридой»Российский защитник Николай Белов подписал контракт с клубом НХЛ «Флоридой Пантерз».Нолан Патрик подписал контракт новичка с «Филадельфией»18-летний канадский центрфорвард Нолан Патрик подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».Тревор ван Римсдайк: Связываю свое будущее с «Каролиной»Защитник «Каролины» Тревор ван Римсдайк поделился мнением о переходе в команду.Вячеслав Быков: Хишир – вершина айсберга швейцарского хоккеяБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о прогрессе швейцарского хоккея в последние годы.«Перед дебютом я так волновался, что забыл клюшку в раздевалке». Послание Флери«Перед дебютом я так волновался, что забыл клюшку в раздевалке». Послание ФлериПеревод трогательного прощального письма голкипера Марка-Андре Флери, который за 14 лет в «Питтсбурге» выиграл три Кубка Стэнли.Хишир подписал контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз»«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.Генменеджер «Далласа»: Радулов - это смесь Дацюка и ФедороваГенеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл уверен в том, что российский форвард Александр Радулов станет одним из лидеров команды.Ничушкин может вернуться в «Даллас»Нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в клуб НХЛ «Даллас Старз» после окончания контракта с ЦСКА.
Футбол
Александр Гацкан: Верю, что поддержка болельщиков «Ростова» не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном
Футбол
Жозе Моуринью: Рохо, Шоу и Янг пропустят начало сезона АПЛ
Футбол
Сергей Силкин: Работа в «Зените» — вызов для Манчини
Футбол
Виллиан: Победа в матче с «Арсеналом» здорово прибавляет уверенности
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
Патрик Кейн
Патрик Кейнвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости