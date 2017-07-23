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Виллиан: Победа в матче с «Арсеналом» здорово прибавляет уверенности

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0).

- Думаю, я выполнил свою работу. Мы с самого начала хорошо играли против «Арсенала». Мы знали, что поле не в очень хорошем состоянии, но команды были в равных условиях. Мы старались создавать моменты и забивать голы, и сделали это.

Они оставляли много пространства за спинами защитников, и мы этим воспользовались. Я упустил отличную возможность в начале матча, но затем всё-таки забил, и это было приятно.

Мы становимся лучше с каждым матчем. У нас еще два матча впереди в программе этого турне, но уже сама победа в такой встрече с сильным противником здорово прибавляет уверенности.

Играть против сильных команд очень непросто, и это помогает прогрессировать, потому что нам приходится собираться и противостоять непростым соперникам. Это отличное испытание перед началом сезона. Мы отлично играли и выиграли у «Арсенала», и надеюсь, мы также проведем встречи с «Баварией» и «Интером», — цитирует Виллиана сайт «Челси».

Добавим, что «Челси» 25 июля встретятся с «Баварией» в Сингапуре в рамках Международного Кубка чемпионов.

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