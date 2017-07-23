Сергей Силкин: Работа в «Зените» — вызов для Манчини

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

- Все зависит от того, как будет играть команда под его руководством, каких добьется результатов. Если «Зенит» будет побеждать и завоевывать трофеи, уверен, итальянцу предложат новый контракт. Понятно, что в российский чемпионат сложно заманить квалифицированного иностранного специалиста, поэтому зарплата, конечно, играет весомую роль. Тем не менее работа в «Зените» — вызов для Манчини. Результаты, которые он покажет здесь, сильно скажутся на его репутации. Провал в «Зените» сильно ударит по его карьере, - рассказал Силкин «Газете.ru».

Напомним, что во втором туре чемпионата России «Зенит» на своем поле переиграл казанский «Рубин» со счетом 2:1.