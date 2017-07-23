Жозе Моуринью: Рохо, Шоу и Янг пропустят начало сезона АПЛ
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.
- У них нет шансов начать сезон премьер-лиги. Шоу должен восстановиться в сентябре, Янг - в октябре, Рохо - в декабре или январе, - рассказал Моуринью.
В первом туре премьер-лиги-2017/18 «Манчестер Юнайтед» 13 августа примет лондонский «Вест Хэм».
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