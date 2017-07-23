Жозе Моуринью: Рохо, Шоу и Янг пропустят начало сезона АПЛ

читайте также

Крэйг Шекспир: Мы проиграли «Ливерпулю», но я горжусь игроками «Лестера» Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал исход финала Кубка английской лиги, который состоялся в Гонконге.

Данило: Были различные варианты, но я хотел играть у Гвардиолы Защитник Данило прокомментировал свой переход из «Реала» в «Манчестер Сити».

Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото) «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.

Жозе Моуринью: Гарантирую, что Де Хеа не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что вратарь Давид Де Хеа останется в его команде.

Кристиан Эриксен: Большие траты на трансферы - особенность английских клубов Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился своим видением трансферной политики европейских футбольных клубов.

Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матча Болельщик английского футбольного клуба «Портсмут» скончался во время товарищеского матча с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды из графства Хэмпшир.

«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото) Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича Форвард «Сток Сити» Марко Арнаутович перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Жозе Моуринью: Английским клубам трудно выиграть Лигу чемпионов из-за перегруженности календаря Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил перспективы английских команд в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании Матича Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед» Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле» Крайний защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перешел в «Ньюкасл», сообщает официальный сайт «сорок».

Ирландский голкипер Рэндольф сменил «Вест Хэм» на «Мидлсбро» «Мидлсбро» на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу трансфера голкипера «Вест Хэма» Даррена Рэндольфа.

Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах аренды Защитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».

ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

«Челси» объявил о переходе Мораты Испанский форвард Альваро Мората перешел в «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Его предыдущим клубом был мадридский «Реал».

Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль» Полузащитник Эндрю Робертсон покинул «Халл» и стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».

«Халл» Слуцкого подтвердил переход Стюарта Полузащитник Кевин Стюарт перешел из «Ливерпуля» в «Халл Сити». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».

Антонио Конте: За Моратой – будущее «Челси», для нас он номер один Главный тренер «Челси» прокомментировал приглашение форварда сборной Испании Альваро Мораты, а также высказался об уходе Диего Косты.