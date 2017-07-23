Сергей Силкин: «Зенит» смог победить «Рубин» за счет старания

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).

- В первую очередь скажу, что против таких команд, как «Рубин», всегда непросто играть. Такие команды пляшут «от печки», и взламывать массивную оборону очень сложно. Тем не менее «Зенит» смог победить за счет старания, хотя, казалось бы, в этом матче все шло к ничьей. Видно, что «Зенит» становится другим по сравнению с самим собой образца прошлого сезона, - рассказал Силкин «Газете.ru».

Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом» и «Краснодаром», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».