Александр Гацкан: Верю, что поддержка болельщиков «Ростова» не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».

- Считаю, что Олег Кононов - хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждёт серьёзная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача - играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче.

Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном, - рассказал Гацкан.

Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.