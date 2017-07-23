Александр Гацкан: Верю, что поддержка болельщиков «Ростова» не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
- Считаю, что Олег Кононов - хороший тренер, который любит комбинационный футбол, поэтому нас ждёт серьёзная подготовка к этой игре. Знаю, что грозненцы усилились хорошими футболистами. Нам будет непросто против них, но наша задача - играть в свой футбол, и я надеюсь, что мы сумеем порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче.
Хочется верить, что поддержка трибун не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном, - рассказал Гацкан.
Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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