Александр Бубнов: В Уфе «Спартаку» придется делом подтверждать чемпионский статус

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком».

- «Уфа», честно говоря, не впечатлила в игре с «Тосно». Недаром Сергей Семак остался недоволен обилием брака. «Спартак» же вовсе упустил победу над «Динамо». Красно-белым больше нельзя терять очки. В Уфе придется делом подтверждать чемпионский статус.

Ставлю на победу «Спартака» со счетом 2:1, но красно-белым не будет легко, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» пройдет в Уфе на поле стадиона «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.