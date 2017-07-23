Крэйг Шекспир: Мы проиграли «Ливерпулю», но я горжусь игроками «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал исход финала Кубка английской лиги, который состоялся в Гонконге.

- Конечно, во втором матче предсезонной подготовки многое зависит от физической готовности игроков. Думаю, в первом тайме обе команды продемонстрировали качественный футбол.

После перерыва у нас тоже были моменты, но «Ливерпулю» повезло больше. В целом я очень доволен и горжусь своими игроками.. Это наша первая поездка в Азию, но команда хорошо адаптировалась к климату и смене часовых поясов, - заявил Шекспир.

Напомним, 22 июля «Ливерпуль» победил «Лестер» в финале турнира со счетом 2:1.



