Сергей Фурсенко: Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча с «Рубином»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу питерской команды над «Рубином» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.
- Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча. Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения. Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое, – цитирует Фурсенко «Матч ТВ».
Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом» и «Краснодаром», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».
Матч
Голы
Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)
Предупреждения:
нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция