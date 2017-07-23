Сергей Фурсенко: Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча с «Рубином»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу питерской команды над «Рубином» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

- Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча. Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения. Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое, – цитирует Фурсенко «Матч ТВ».

Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом» и «Краснодаром», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».