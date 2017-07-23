Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Фурсенко: Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча с «Рубином»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу питерской команды над «Рубином» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

- Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча. Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения. Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое, – цитирует Фурсенко «Матч ТВ».

Добавим, что после этого матча «Зенит» делит первое место с «Локомотивом» и «Краснодаром», имея в активе шесть очков. Следующий матч «Зенит» проведет 30 июля против «Тосно» на «Петровском».

Матч

Зенит - Рубин - 2:1 (0:1)

Голы

Жемалетдинов 45 (0:1). Дриусси 51 (1:1). Дриусси 90 (2:1).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Нету, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Полоз, 80), Кузяев, Дриусси (Ерохин, 90), Кокорин, Дзюба (Жулиано, 65)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Кузьмин, Гранат, Мвила, Оздоев, Камболов, Сонг, Канунников (Азмун, 64), Жемалетдинов (Карадениз, 64)

Предупреждения:

нет - Набиуллин, 14; Карадениз, 73

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олунга может перейти в ЦСКА?Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.Глушаков и Ещенко начнут матч с «Уфой» на скамейке запасныхТренерский штаб московского «Спартака» определился с основным составом на матч второго тура чемпионата России с «Уфой».Александр Бубнов: В Уфе «Спартаку» придется делом подтверждать чемпионский статусБывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком».Александр Гацкан: Верю, что поддержка болельщиков «Ростова» не станет хуже по сравнению с прошлым сезономПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».Сергей Силкин: «Зенит» смог победить «Рубин» за счет старанияБывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).Сергей Силкин: Работа в «Зените» — вызов для МанчиниБывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением мнение о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».Вандерсон Масиэл: Переход в «Краснодар» считаю для себя шагом впередПолузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл рассказал о своем переходе из австрийского «Зальцбурга».«Динамо» может арендовать полузащитника «Зенита» ЦаллаговаИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что клуб заинтересован в аренде полузащитника «Зенита» Евгения Кречетова.«Ростов» - «Ахмат»: На матче ожидается 11500 зрителейМатч 2-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» не вызвал большого интереса в южном городе.В последних пяти матчах с «Уфой» «Спартак» одержал только одну победуСегодня в матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Начало встречи – в 15.00 (мск).Рекорд Семина: 250 побед с «Локомотивом»Рекорд Семина: 250 побед с «Локомотивом»Юрий Семин первым среди всех тренеров одержал 250-ю победу в чемпионатах России с одним клубом.Янн Мвила: В конце матча с «Зенитом» сказалась усталость и потеря концентрацииПолузащитник «Рубина» Янн Мвила подвел итоги выездного матча против «Зенита» во втором туре РФПЛ (1:2).Жоаозиньо: Шалимов сказал больше играть на флангах, и мы начали забиватьПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился впечатлениями от победы над «Тосно» во втором туре РФПЛ (2:0).«Зенит» – «Рубин»: Дриусси стал лучшим по ударам, Кузяев – по единоборствам и обводкамВчера в матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1.«Зенит» владел мячом в два раза больше «Рубина»Вчера в матче второго тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» – 2:1.Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезонеГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.Победный дубль Дриусси и виктория «Халл Сити» Слуцкого в игре с «Бенфикой». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.В сферу интересов «Зенита» попал 23-летний защитник из АргентиныЗащитник аргентинского футбольного клуба «Колон» Херман Конти попал в сферу интересов «Зенита», сообщает TyC Sports.Не стоит «Спартак» считать фаворитом в УфеНе стоит «Спартак» считать фаворитом в УфеНемногие клубы могут похвастать тем, что имеют со «Спартаком» положительный баланс в чемпионатах России.
Футбол
Александр Гацкан: Верю, что поддержка болельщиков «Ростова» не станет хуже по сравнению с прошлым сезоном
Футбол
Жозе Моуринью: Рохо, Шоу и Янг пропустят начало сезона АПЛ
Футбол
Сергей Силкин: Работа в «Зените» — вызов для Манчини
Футбол
Виллиан: Победа в матче с «Арсеналом» здорово прибавляет уверенности
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости