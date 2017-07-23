Немецкий арбитр Фриц будет работать на матче АЕК - ЦСКА
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Назначены арбитры на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом АЕК и ЦСКА.
Но информации официального сайта УЕФА, встречу обслужит немецкий рефери Марко Фриц. Ассистенты главного арбитра — Хольгер Хеншель и Арно Блос. Четвертый судья — Свен Яблонски.
Напомним, первый матч между АЕК и ЦСКА состоится на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах 25 июля.
Ответная игра пройдет в Москве 2 августа.
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