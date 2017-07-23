Попова пробилась в финал ЧМ на 400-метровке вольным стилем

Российская пловчиха Вероника Попова заняла пятое место в предварительном заплыве на дистанции 400 метров (вольный стиль) и вышла в финал чемпионата мира.

Время спортсменки России - 4:06.40. В общей классификации Попова стала седьмой. Еще одна российская пловчиха Арина Опенышева показала общее 19-е время и не вышла в финал.

Лучший результат - у американки Кэти Ледеки (3:59.06), которая установила новый рекорд чемпионатов мира. Также в финал квалифицировались Леа Смит (США), Эриарн Титмус (Австралия), Ли Бингжи (Китай), Богларка Капаш (Венгрия), Жанг Юхань (Китай) и Айна Кешели (Венгрия).

Финальный заплыв пройдет сегодня вечером.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. В плавании будут разыграны 42 комплекта наград.