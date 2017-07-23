Протест сборной Голландии на результат матча с россиянками отклонен
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Международная федерация плавания отклонила протест женской сборной Голландии по водному поло на итог матча первого раунда плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта с командой России.
По словам президента Федерации водного поло России Алексея Власенко, протест команды Голландии не был удовлетворен.
Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира Россия - Голландия завершился со счетом 11:10 в пользу наших ватерполисток.
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