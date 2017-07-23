Олунга может перейти в ЦСКА?
Источник: Nairobi NewsКомментарии
Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.
Как сообщается, московский клуб уже связался с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера.
Отмечается, что к 23-летнему кенийцу также проявляют интерес
французский «Лион» и турецкий «Галатасарай».
Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунгу проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.
Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за шведский «Юдогорен», но нападающий предпочел перейти в «Гуйчжоу Чжичэн».
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