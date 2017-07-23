Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.

Как сообщается, московский клуб уже связался с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера.

Отмечается, что к 23-летнему кенийцу также проявляют интерес французский «Лион» и турецкий «Галатасарай».



Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунгу проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.

Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за шведский «Юдогорен», но нападающий предпочел перейти в «Гуйчжоу Чжичэн».