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Олунга может перейти в ЦСКА?

Источник:  Nairobi NewsКомментарии

Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.

Как сообщается, московский клуб уже связался с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера.

Отмечается, что к 23-летнему кенийцу также проявляют интерес французский «Лион» и турецкий «Галатасарай».

Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунгу проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.

Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за шведский «Юдогорен», но нападающий предпочел перейти в «Гуйчжоу Чжичэн».

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