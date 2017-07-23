Читатели «Советского спорта» считают Мурата Гассиева фаворитом Всемирной боксерской суперсерии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В сентябре стартует первый сезон Всемирной боксерской суперсерии.
В турнире примут участие по восемь бойцов первого тяжелого и суперсреднего веса.
Среди «крузеров» были сформированы следующие четвертьфинальные пары:
Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)
Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)
Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)
Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)
Отметим, что победитель боя Гассиев - Влодарчик в полуфинале сразится с лучшим в противостоянии Дортикос - Кудряшов.
Более 42% читателей «Советского спорта» полагают, что лучшим в турнире станет Мурат Гассиев. В опросе приняли участие 3700 человек.
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