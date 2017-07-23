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Читатели «Советского спорта» считают Мурата Гассиева фаворитом Всемирной боксерской суперсерии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В сентябре стартует первый сезон Всемирной боксерской суперсерии.

В турнире примут участие по восемь бойцов первого тяжелого и суперсреднего веса.

Среди «крузеров» были сформированы следующие четвертьфинальные пары:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)

Отметим, что победитель боя Гассиев - Влодарчик в полуфинале сразится с лучшим в противостоянии Дортикос - Кудряшов.

Более 42% читателей «Советского спорта» полагают, что лучшим в турнире станет Мурат Гассиев. В опросе приняли участие 3700 человек.

Голосование: Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе?
По планам организаторов, сезон должен завершиться в мае 2018 года. Победители будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.



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