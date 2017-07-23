Стал известен стартовый состав «Уфы» на матч со «Спартаком»
Источник: РФПЛКомментарии
Тренерский штаб «Уфы» определился со стартовым составом на матч второго тура чемпионата России со «Спартаком».
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Табидзе, Йокич, Пауревич, Обляков, Карп, Игбун, Фатай.
Запасные: Засеев, Сафрониди, Сысуев, Шелия, Никитин, Зубарев, Живоглядов, Стоцкий, Абдулавов, Безденежных, Ванек.
Напомним, что матч между «Уфой» и «Спартаком» пройдет в Уфе на поле стадиона «Нефтяник». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
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