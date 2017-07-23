Пригода и Занько квалифицировались в полуфинал ЧМ на 100-метровке брассом

Два российских пловца по итогам предварительных заплывов на дистанции 100 метров (брасс) вошли в число 16 участников полуфинала чемпионата мира.

Кирилл Пригода в своем заплыве стал четвертым и показал шестое общее время (59.36 секунды). Всеволод Занько занял третье место в заплыве, а в итоговой классификации оказался на восьмой позиции (59.56).

Оба полуфинала пройдут сегодня вечером. Пригода и Занько будут участвовать в первом заплыве, где их соперники - Ричард Функ (Канада), Фелипе Лима (Бразилия), Коди Миллер (США), Жоао Гомес Жуниор (Бразилия), Гидрюс Титенис (Литва) и Арно Камминга (Голландия).

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. В плавании будут разыграны 42 комплекта наград.