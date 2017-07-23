Читатели «Советского спорта» считают, что «Спартак» обыграет «Уфу»
Большинство читателей «Советского спорта» считают, что «Спартак» обыграет «Уфу» в рамках третьего тура РФПЛ.
Почти 60% респондентов уверены, что действующий чемпион одержит победу на выезде. Почти 20% проголосовавших верят, что победит «Уфа».
Напомним, матч состоится в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени.
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп, Табидзе, Тумасян, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович, Бакаев, Попов, Фернандо, Тимофеев, Промес, Зе Луиш
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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