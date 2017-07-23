Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 года

Заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Новиков рассказал, что Челябинск может принять чемпионат мира по боксу в 2019 году.

- Мы рассчитываем на поддержку Международной ассоциации бокса и Европейской конфедерации бокса в выборах страны - организатора чемпионата мира. Мы готовы, подали заявку. Мы предлагаем Челябинск и Сочи, но соревнования такого уровня у нас могут принять и другие города, - рассказал Новиков ТАСС.

Ранее федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи.