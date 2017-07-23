В Крыму откроют школу шахмат Сергея Карякина

Школу шахмат российского гроссмейстера Сергея Карякина откроют на базе международного детского центра «Артек» в Крыму.

- «В «Артеке» собираются дети из разных регионов России, и если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то мы сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах.

В год в «Артеке» более 30 тыс. детей смогут приобщиться к шахматам, и это уникальная возможность популяризации игры, - цитирует Карякина портал Znak.com.

Напомним, Сергей Карякин принял участие в последнем матче за мировую шахматную корону. На тай-брейке он уступил действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену.

