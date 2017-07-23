«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев
Стали известны детали возможного перехода нападающего
«Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Об этом информирует Marca.
Как сообщает испанское издание, французский клуб рассматривает возможность обойти правила финансового фейр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.
Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».
Ранее УЕФА предупредила французский клуб о возможном нарушении правил финансового фейр-плей в связи с возможным переходом Неймара.
По информации ESPN, форвард «Барселоны» уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. В случае завершения трансфера Неймар получит подписной бонус, а его годовая зарплата в парижской команде может составить 30 миллионов евро.