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«ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев

Источник:  MarcaКомментарии

Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Об этом информирует Marca.

Как сообщает испанское издание, французский клуб рассматривает возможность обойти правила финансового фейр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.

Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».

Ранее УЕФА предупредила французский клуб о возможном нарушении правил финансового фейр-плей в связи с возможным переходом Неймара.

По информации ESPN, форвард «Барселоны» уже согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта. В случае завершения трансфера Неймар получит подписной бонус, а его годовая зарплата в парижской команде может составить 30 миллионов евро.

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