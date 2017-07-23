«Уфа» – «Спартак». Болельщики гостей выразили соболезнования Пилипчуку, у которого умерла дочь
Болельщики «Спартака», отправившиеся на матч второго тура РФПЛ в Уфу, повесили на своем секторе баннер в поддержку тренера красно-белых Романа Пилипчука.
- Роман Михайлович, соболезнуем, - написано на баннере.
Напомним, 21 июля стало известно, что у Пилипчука умерла дочь. Ей было 23 года.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» - «Спартак».
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп, Табидзе, Тумасян, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович, Бакаев, Попов, Фернандо, Тимофеев, Промес, Зе Луиш
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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