Защитник «Баварии» Хуан Бернат пропустит два месяца из-за травмы

Защитник мюнхенской «Баварии» Хуан Бернат будет вынужден пропустить старт сезона в бундеслиге.

Бернат получил травму лодыжки в товарищеском матче против Милана, который состоялся 22 июля. Тогда защитник неудачно приземлился на газон после борьбы за мяч с полузащитником россонери Франком Кессье.

По информации Bild, из-за этой травмы 24-леnний испанец пропустит от шести до восьми недель.

Таким образом, Бернат не выйдет на поле в стартовых турах чемпионата Германии-2017/18.