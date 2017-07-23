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Мянтюля покинул «Югру» по семейным обстоятельствам

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Финский защитник Туукка Мянтюля расторг контракт с «Югрой» по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

«По словам генерального менеджера Евгения Хацея, игрок покидает ханты-мансийский клуб по семейным обстоятельствам. Так же функционер добавил, что селекционная работа продолжается и состав «Югры» еще пополнится новыми игроками», - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мянтюля выступал за «Куньлунь Ред Стар» и набрал 24 (10+14) очка в 57 матчах.

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