Мянтюля покинул «Югру» по семейным обстоятельствам

Финский защитник Туукка Мянтюля расторг контракт с «Югрой» по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

«По словам генерального менеджера Евгения Хацея, игрок покидает ханты-мансийский клуб по семейным обстоятельствам. Так же функционер добавил, что селекционная работа продолжается и состав «Югры» еще пополнится новыми игроками», - сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мянтюля выступал за «Куньлунь Ред Стар» и набрал 24 (10+14) очка в 57 матчах.