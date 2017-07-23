«Уфа» – «Спартак». Болельщик выбежал на поле перед матчем
Перед стартовым свистком матча второго тура РФПЛ «Уфа» – «Спартак» стюарды задержали болельщика.
После гимнов России и Республики Башкортостан один из зрителей в красной футболке выбежал на поле. Стюард задержал болельщика в центре поля, после чего в сопровождении помощника повел его обратно. У углового флажка задержанный попытался вырываться, но на него накинулись еще трое стюардов.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» – «Спартак».
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Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп, Табидзе, Тумасян, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович, Бакаев, Попов, Фернандо, Тимофеев, Промес, Зе Луиш
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция