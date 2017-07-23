Team Liquid стала чемпионом DreamLeague Season 7
Team Liquid стала победителем седьмого сезона DreamLeague.
В финале «жидкие» обыграли коллектив Planet Odd со счетом 2:0.
За победу на турнире Team Liquid получит 80 000 долларов, серебряные призеры увезут домой 45 000 долларов.
Vega Squadron заняла четвертое место и заработала 20 000 долларов.
LAN-финал DreamLeague Season 7 проходил с 21 по 22 июля в Атланте, США. Призовой фонд чемпионата составлял 175 000 долларов.
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