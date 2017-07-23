«Ростов» - «Ахмат»: Гостей поддержат 250 болельщиков
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ахмат» не останется без поддержки во время гостевого матча 2-го тура РФПЛ против «Ростова».
На гостевом секторе стадиона «Олимп-2» соберется около 250 болельщиков «Ахмата». Стоит отметить, что все они – представители местной диаспоры. Из Грозного в Ростов-на-Дону никто не приехал.
Напомним, что на самом матче ожидается 11500 зрителей.
Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется в 20:00.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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