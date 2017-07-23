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«Ростов» - «Ахмат»: Гостей поддержат 250 болельщиков

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ахмат» не останется без поддержки во время гостевого матча 2-го тура РФПЛ против «Ростова».

На гостевом секторе стадиона «Олимп-2» соберется около 250 болельщиков «Ахмата». Стоит отметить, что все они – представители местной диаспоры. Из Грозного в Ростов-на-Дону никто не приехал.

Напомним, что на самом матче ожидается 11500 зрителей.

Матч «Ростов» - «Ахмат» начнется в 20:00.

Голосование: Как завершится матч «Ростов» – «Ахмат»?

Матч

Ростов - Ахмат

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

23 июля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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