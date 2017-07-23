Андрей Канчельскис: Победа над «Бенфикой» поможет «Халлу» сформировать правильную психологию

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Халл Сити» над «Бенфикой» (1:0) в товарищеском матче.

- Несмотря на то что игра с «Бенфикой» была товарищеской, любая победа важна. Это помогает команде сформировать правильную психологию. Особенно если речь о победе над такой командой, как «Бенфика». Это не рядовой клуб, а один из ведущих в Европе, - рассказал Канчельскис «Газете.Ru».

Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных в этой встрече.