Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри

Источник:  Evening StandardКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что новым постоянным капитаном лондонской команды после ухода Джона Терри стал защитник Гари Кэхилл.

- Думаю, будет правильно, если Кэхилл останется капитаном «Челси». Если он играет, то правильно, что он будет капитаном. Почему? Потому что он выступает за команду много лет, провел много встреч и у него есть все качества для этого, - цитирует Конте Evening Standard.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Никогда не было желания купить Бэйла или РоналдуГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что никогда не рассматривал в качестве возможных приобретений нападающих «Реала» Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.Крэйг Шекспир: Мы проиграли «Ливерпулю», но я горжусь игроками «Лестера»Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал исход финала Кубка английской лиги, который состоялся в Гонконге.Жозе Моуринью: Рохо, Шоу и Янг пропустят начало сезона АПЛГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.Виллиан: Победа в матче с «Арсеналом» здорово прибавляет уверенностиПолузащитник «Челси» Виллиан поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0).Данило: Были различные варианты, но я хотел играть у ГвардиолыЗащитник Данило прокомментировал свой переход из «Реала» в «Манчестер Сити».Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.Жозе Моуринью: Гарантирую, что Де Хеа не уйдет из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что вратарь Давид Де Хеа останется в его команде.Кристиан Эриксен: Большие траты на трансферы – особенность английских клубовПолузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился своим видением трансферной политики европейских футбольных клубов.Болельщик «Портсмута» скончался во время товарищеского матчаБолельщик английского футбольного клуба «Портсмут» скончался во время товарищеского матча с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды из графства Хэмпшир.«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)«Рома» объявила о переходе Коларова из «Манчестер Сити» (фото)Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов стал игроком «Ромы», сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» Арнаутовича«Вест Хэм» за рекордную для клуба сумму купил у «Стока» АрнаутовичаФорвард «Сток Сити» Марко Арнаутович перешел в «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».Антонио Конте: Я доволен настроем и игрой футболистов в матче с «Арсеналом»Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги товарищеского матча против «Арсенала», в котором его команда разгромила соперника со счетом 3:0.Жозе Моуринью: Английским клубам трудно выиграть Лигу чемпионов из-за перегруженности календаряГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил перспективы английских команд в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.«Челси» разгромил «Арсенал» в товарищеском матчеФутболисты «Челси» в товарищеском матче забили три безответных мяча в ворота «Арсенала».«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании МатичаПолузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.По конспектам Антонио Конте. В чем секрет победы «Локомотива»По конспектам Антонио Конте. В чем секрет победы «Локомотива»Обозреватель «Советского спорта» объясняет, благодаря чему Юрий Семин сдержал атаку ЦСКА.Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед»Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле»Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле»Крайний защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перешел в «Ньюкасл», сообщает официальный сайт «сорок».Ирландский голкипер Рэндольф сменил «Вест Хэм» на «Мидлсбро»«Мидлсбро» на своем официальном сайте объявил о договоренности по поводу трансфера голкипера «Вест Хэма» Даррена Рэндольфа.Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах арендыЗащитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».
Футбол
Жозе Моуринью: Никогда не было желания купить Бэйла или Роналду
Футбол
Защитник «Баварии» Хуан Бернат пропустит два месяца из-за травмы
Бокс
Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 года
Бокс
Читатели «Советского спорта» считают Мурата Гассиева фаворитом Всемирной боксерской суперсерии
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Гари Кэйхилл
Гари Кэйхиллвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости