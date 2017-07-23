Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода Терри

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что новым постоянным капитаном лондонской команды после ухода Джона Терри стал защитник Гари Кэхилл.

- Думаю, будет правильно, если Кэхилл останется капитаном «Челси». Если он играет, то правильно, что он будет капитаном. Почему? Потому что он выступает за команду много лет, провел много встреч и у него есть все качества для этого, - цитирует Конте Evening Standard.