Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия- : -Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо- : -Урал
Футбол  Ростов- : -Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Соловьев: Было бы лучше, если бы «Динамо СПб» принимало соперников в Петербурге, а не в Новгороде

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев поделился мнением о переносе четырех домашних матчей команды в Великий Новгород.

- Где нам скажут, там и будем играть. Но считаю, что лучше было бы принимать соперника на «Петровском», чтобы на трибунах были все наши болельщики. Многие из тех, кто приходит на наши игры в Петербурге, возможно, не смогут поехать в Великий Новгород, не у всех будет возможность проехать больше 100 километров. Но в Новгороде люди очень любят футбол, и они придут болеть за нас, надеюсь на это, - приводит слова Соловьева официальный сайт «Динамо СПб».

Напомним, 22 июля бело-голубые впервые сыграли в Великом Новгороде. Подопечные Александра Точилина одержали победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:0. Игру на стадионе «Электрон» посетили 550 зрителей.

Следующие домашние матчи команда проведет в Новгороде 26 и 30 июля, а также 9 августа. Игры были перенесены из Петербурга из-за занятости стадиона «Петровский» и по просьбе городской полиции.

После трех туров «Динамо СПб» делит первое место в турнирной таблице ФНЛ вместе с «Химками». Команды набрали по девять очков. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезонеГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.Сергей Кирсанов: Мы даже на ничью не наигралиГлавный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщикуГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансовГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачуГлавный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемсяГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Победили «Сибирь» благодаря характеру команды и самоотдаче игроковГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в третьем туре ФНЛ.Дмитрий Гунько: Игрокам «Спартака-2» нужно еще много работатьГлавный тренер «Спартака-2» подвел итоги матча третьего тура первенство ФНЛ против «Тамбова» (0:3).«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом»«Крылья Советов» одержали победу над «Авангардом» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.ФНЛ. 3-й тур. «Тамбов» разгромил «Спартак-2», «Енисей» переиграл «Сибирь» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.«Оренбург» дома уступил «Балтике»Футболисты «Балтики» на выезде обыграли «Оренбург» в матче 3-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Шинник» переиграл «Ротор»Футболисты «Шинника» одержали победу на волгоградским «Ротором» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.«Тамбов» разгромил «Спартак-2»Футболисты «Тамбова» крупно переиграли «Спартак-2» в матче третьего тура первенства ФНЛ.«Олимпиец» в гостях переиграл «Томь»«Олимпиец» в гостях нанес поражение «Томи» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Енисей» выиграл у «Сибири» в матче 3-го тура ФНЛФутболисты «Енисея» переиграли в гостях «Сибирь» в матче третьего тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.Александр Меньков: Жаль, что футболистам уделяют больше внимания, чем остальнымПрыгун в длину Александр Меньков выразил сожаление, что футболу в России уделяется больше внимания, чем остальным видам спорта.«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Защитник «Зенита» Томас Рукас: Переход в петербургский клуб – большой шаг в моей карьереНовичок «Зенита» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Томас Рукас стал игроком «Зенита-2»20-летний российский защитник Томас Рукас продолжит карьеру в «Зените-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные командыПрезидент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.
Футбол
Жозе Моуринью: Никогда не было желания купить Бэйла или Роналду
Футбол
Защитник «Баварии» Хуан Бернат пропустит два месяца из-за травмы
Бокс
Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 года
Бокс
Читатели «Советского спорта» считают Мурата Гассиева фаворитом Всемирной боксерской суперсерии
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Иван Соловьёв
Иван Соловьёввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости