Иван Соловьев: Было бы лучше, если бы «Динамо СПб» принимало соперников в Петербурге, а не в Новгороде

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев поделился мнением о переносе четырех домашних матчей команды в Великий Новгород.

- Где нам скажут, там и будем играть. Но считаю, что лучше было бы принимать соперника на «Петровском», чтобы на трибунах были все наши болельщики. Многие из тех, кто приходит на наши игры в Петербурге, возможно, не смогут поехать в Великий Новгород, не у всех будет возможность проехать больше 100 километров. Но в Новгороде люди очень любят футбол, и они придут болеть за нас, надеюсь на это, - приводит слова Соловьева официальный сайт «Динамо СПб».

Напомним, 22 июля бело-голубые впервые сыграли в Великом Новгороде. Подопечные Александра Точилина одержали победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:0. Игру на стадионе «Электрон» посетили 550 зрителей.

Следующие домашние матчи команда проведет в Новгороде 26 и 30 июля, а также 9 августа. Игры были перенесены из Петербурга из-за занятости стадиона «Петровский» и по просьбе городской полиции.

После трех туров «Динамо СПб» делит первое место в турнирной таблице ФНЛ вместе с «Химками». Команды набрали по девять очков.