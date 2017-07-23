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Илья Геркус: «Локомотив» сегодня – один из столпов отечественного футбола

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус выступил с обращением в связи с 95-летием клуба.

«Сегодня наш клуб отмечает свое 95-летие. История железнодорожной команды началась в 1922 году с инициативы работников Московско-Казанской Железной дороги. В «Казанке» собрались любители футбола, которые посвящали свободное время тренировкам и играм. И все, что у них было, – форма да мяч.

«Локомотив» сегодня – один из столпов отечественного футбола. Железнодорожники долгие годы вкладывали в клуб свою любовь и труды, помогали команде добиваться выдающихся успехов. Мы обладаем современной развитой инфраструктурой со стадионом, базой, полями, Академией. Но главное достояние «Локомотива» – его болельщики. В этот день мы благодарим каждого за пройденный путь с командой.

Впереди у «Локомотива» большие цели и множество испытаний. К столетнему юбилею мы должны подойти с новыми победами и достижениями.

И – не раз помянуть добрым словом энтузиастов, организовавших в 1922-м «Казанку».

Поздравляю с юбилеем всех, в чьем сердце «Локомотив», – приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива».

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