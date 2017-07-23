Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура с «Краснодаром»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что нападающий Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

- У него мышечный спазм, решили поберечь его. У него будут восстановительные процедуры. К следующему матчу он должен быть в строю, - рассказал Вартапетов ТАСС.

Бразильский форвард не попал в заявку «Спартака» на выездной матч второго тура чемпионата страны с «Уфой».

Добавим, что матч «Спартак» - «Краснодар» пройдет 31 июля в Москве.

