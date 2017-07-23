Андерсон Карвальо: Игрокам «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровень
Бразильский полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2), в котором он дебютировал за команду из Ленинградской области.
- Я вышел на поле в момент, не очень хороший для команды, мы уступали в счете. Первая моя игра была не такой, к какой я стремился. Но нужно продолжать работать, и я думаю, у нас все получится.
- Какими словами напутствовал тренерский штаб при выходе на поле?
- Тренеры сказали, что нужно в игре показать те моменты, которые мы отрабатывали на тренировках в течение недели. Это не секрет, главный тренер всегда говорит футболисту, что нужно показать то, на что способен.
- За счет чего «Тосно» мог побороться за очки в прошедшем матче?
- Прежде всего, за счет исполнительского мастерства и качества своей игры, что и продемонстрировал «Краснодар». Нам нужно работать и улучшать свой уровень.
- Вы поиграли в Европе, Южной Америке и Азии. Как оцените уровень соперника?
- «Краснодар» - хорошая, качественная команда, которая строит свою игру через передачи. И думаю, краснодарцы будут бороться за путевку в Лигу Европы и, возможно, за Лигу чемпионов, - приводит слова Карвальо официальный сайт «Тосно».
Напомним, клуб из Ленинградской области проиграл «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Голы у победителей забили Маурисио Перейра и Жоаозиньо.
Краснодарцы с шестью очками лидируют в турнирной таблице, столько же - у «Локомотива» и «Зенита». «Тосно» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка. Также два поражения на старте сезона потерпели «Амкар» и «Рубин».
30 июля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Петровском» «Зенит». «Краснодар» днем позже встретится в Москве со «Спартаком».
Андерсон Карвальо перешел в «Тосно» из португальской «Боавишты».
Матч
Голы
Перейра 58 (1:0). Жоаозиньо 66 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Подберёзкин (Жигулёв, 68), Жоаозиньо, Каборе (Перейра, 46), Классон, Газинский (Шишкин, 29), Вандерсон
Тосно: Юрченко, Чернов, Кутин, Дугалич, Шахов, Галиулин, Роша (Марков, 69), Карницкий, Кашчелан (Карвальо, 65), Мелкадзе (Альшин, 65), Заболотный
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция