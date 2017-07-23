Андерсон Карвальо: Игрокам «Тосно» нужно работать и улучшать свой уровень

Бразильский полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2), в котором он дебютировал за команду из Ленинградской области.

- Я вышел на поле в момент, не очень хороший для команды, мы уступали в счете. Первая моя игра была не такой, к какой я стремился. Но нужно продолжать работать, и я думаю, у нас все получится.

- Какими словами напутствовал тренерский штаб при выходе на поле?

- Тренеры сказали, что нужно в игре показать те моменты, которые мы отрабатывали на тренировках в течение недели. Это не секрет, главный тренер всегда говорит футболисту, что нужно показать то, на что способен.

- За счет чего «Тосно» мог побороться за очки в прошедшем матче?

- Прежде всего, за счет исполнительского мастерства и качества своей игры, что и продемонстрировал «Краснодар». Нам нужно работать и улучшать свой уровень.

- Вы поиграли в Европе, Южной Америке и Азии. Как оцените уровень соперника?

- «Краснодар» - хорошая, качественная команда, которая строит свою игру через передачи. И думаю, краснодарцы будут бороться за путевку в Лигу Европы и, возможно, за Лигу чемпионов, - приводит слова Карвальо официальный сайт «Тосно».

Напомним, клуб из Ленинградской области проиграл «Краснодару» на выезде со счетом 0:2. Голы у победителей забили Маурисио Перейра и Жоаозиньо.

Краснодарцы с шестью очками лидируют в турнирной таблице, столько же - у «Локомотива» и «Зенита». «Тосно» замыкает таблицу, не имея в активе ни одного очка. Также два поражения на старте сезона потерпели «Амкар» и «Рубин».

30 июля подопечные Дмитрия Парфенова примут на «Петровском» «Зенит». «Краснодар» днем позже встретится в Москве со «Спартаком».

Андерсон Карвальо перешел в «Тосно» из португальской «Боавишты».