Александр Сухов: Хорошо, что все так закончилось, «Уфа» заслужила эту ничью

Защитник «Уфы» Александр Сухов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

- «Спартак» владел небольшим преимуществом, может быть даже моментов было побольше, но у нас тоже были хорошие подходы. В принципе, хорошо, что все так закончилось, мы заслужили эту ничью, - передает слова Сухова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью - 0:0. Уфимцы набрали четыре очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Красно-белые идут на восьмом месте, имея в активе два очка.

29 июля подопечные Сергея Семака встретятся в Екатеринбурге с «Уралом». «Спартак» 31 июля примет на «Открытие Арене» казанский «Рубин».